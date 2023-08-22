Общество 22 августа 2023, 15:17 Психолог Иванова: стресс и усталость негативно влияют на интимные отношения в паре

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Стрессовые состояния, усталость и повседневные обязанности нередко становятся причиной потери сексуального влечения у партнеров. Об этом сообщила психолог Екатерина Иванова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, при любом эмоциональном напряжении у человека пропадает интерес к физической близости, на первый план выходит элементарная необходимость сохранить силы.

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Также на интимные отношения в паре негативно влияют внутриличностные конфликты и разного рода кризисы, добавила психолог.