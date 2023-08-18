Общество 18 августа 2023, 17:17 Психолог Иванова: ссоры в парах происходят из-за переноса детского негативного опыта на партнера

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Все люди в той или иной степени участвуют в психологической детской игре переноса. Особенно это прослеживается в отношениях, из-за чего в паре возникают ссоры, сообщила психолог Екатерина Иванова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в конфликтные моменты взрослые превращаются в детей, которые требуют именно безусловной любви. Весь пережитый в детстве негативный опыт выходит наружу и переносится на близкого человека.

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Психолог отметила, что в таких ситуациях очень важно осознавать происходящее и отслеживать свои эмоции.