Психолог Иванова рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием

Избежать эмоционального выгорания можно с помощью соблюдения баланса между работой и отдыхом, считает кандидат психологических наук, доцент РНИМУ имени Пирогова Елена Иванова. Об этом она рассказала в интервью для сайта Prooren.ru.

«Эмоциональное истощение можно рассматривать в очень широком значении, начиная от ситуаций, когда профессиональная деятельность временно по ряду причин не приносит удовольствия. Но в истинном смысле синдром эмоционального выгорания является серьезной проблемой и даже включен в современную классификацию психических расстройств», — отметила Иванова.

Для того, чтобы сохранять силы и энтузиазм к работе, нужно «разбавлять» ее хобби, общением с друзьями, развлечениями и отдыхом, поскольку в группе риска находятся те, кто все время занимается одним и тем же делом.

«Необходима смена активности. К этому можно отнести хобби, спорт, музыку, общение с близкими, кино, театры», — сказала специалист.

Кроме того, помочь справиться с эмоциональным выгоранием могут консультации с психологом, добавило ИА Nation News.