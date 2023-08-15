Общество 15 августа 2023, 15:25 Психолог Иванова рассказала, как справиться с чрезмерным контролем со стороны супруги Психолог Иванова: мужчине необходимо оценить ситуацию, а затем поделиться чувствами

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Психолог Екатерина Иванова в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, как справиться с гиперопекой со стороны супруги и прекратить ее попытки контролировать каждый шаг.

По словам специалиста, первым делом мужчине следует оценить ситуацию, а затем поделиться со своей женой чувствами на тему того, что ее контроль мешает развитию отношений.

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«Далее — установка границ. Необходимо обсудить с женой вопрос личного пространства, потребности в уединении и принятии самостоятельных решений», — добавила специалист.