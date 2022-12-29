29 декабря 2022, 15:55
Психолог Иванова рассказала, как побороть эмоциональное выгорание перед Новым годом
Психолог Иванова: не стоит планировать важные дела на декабрь
Психолог Ирина Иванова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, как избежать эмоционального выгорания перед Новым годом.
По словам эксперта, нужно постараться не планировать на декабрь никаких важных дел.
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«Самый главный лайфхак в этой ситуации — постарайтесь на декабрь не планировать ничего, потому что планы сами появятся стихийно», — сказала психолог.
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Она также посоветовала не устраивать ремонт в квартире или что-то не менее сложное перед новогодними праздниками, чтобы накопившийся за это время стресс не перетек в выгорание.
Новый год
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