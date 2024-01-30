Общество 30 января 2024, 11:34 Психолог Иванова рассказала, что табуированность темы секса может спровоцировать детскую травму

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Детскую психологическую травму, которая в будущем отражается и на взрослой жизни человека, может спровоцировать множество факторов. Об этом рассказала психолог Наталья Иванова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, если в семье не обсуждали тему секса и сексуальности, то это может привести к сложностям интимного характера в будущем. Потому что ребенок не понимает происходящих с ним изменений и начинает испытывать стыд за реакции организма.

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«Во взрослом возрасте это, например, может привести у мужчин к проблемам в постели, у женщин — к заболеваниям репродуктивных органов», — объяснила психолог.

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