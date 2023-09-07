Общество 07 сентября 2023, 15:20 Психолог Иванова рассказала, что чаще всего финансовые споры в семье возникают из-за несовпадения ценностей супругов

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Зачастую финансовые споры в семье возникают из-за несовпадения ценностей супругов и их иерархии. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала психолог Екатерина Иванова.

По словам специалиста, собственные желания человеку всегда кажутся более разумными, чем «хотелки» супруга или супруги.

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На денежном вопросе плохо сказывается и психологическое слияние партнеров. Человек считает, что мысли его второй половины должны быть идентичны его мыслям и представлениям о деньгах, но это далеко не так, сообщила Иванова.