Общество 26 июня 2023, 15:58 Психолог Иванова: работать — не равно быть плохой матерью и не любить своего ребенка

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Психолог Екатерина Иванова в беседе с «ФедералПресс» прокомментировала статистику, согласно которой более 90% трудящихся женщин испытывают чувство вины перед своими детьми. По словам специалиста, работающая мама — это не равно отсутствие любви к своему ребенку.

Дети, в первую очередь, ценят не то, как часто их мама проводит с ними время, они ценят качество проведенного времени. Причем, если чрезмерно сильно опекать ребенка, он вряд ли сможет стать самостоятельным и легко сепарироваться от родителей.

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«И чему научится ребенок, наблюдая за мамой, поклавшей на плаху свою жизнь и мечты ради него?», — задалась вопросом психолог.