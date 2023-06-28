Общество 28 июня 2023, 18:34 Психолог Иванова: при нехватке денег до зарплаты необходимо начать записывать все траты

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В случае регулярной нехватки денег до зарплаты человеку необходимо перейти к бюджетированию своего дохода и начать записывать все траты. Об этом рассказала психолог, аналитик финансового менеджмента Наталья Иванова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, такая мера позволит выявить причину трат. Человеку важно осознать, что именно стоит за всеми импульсивными и неосознанными покупками.

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Затем необходимо понять, как можно увеличить свой доход. Чаще всего сделать это можно благодаря повышению квалификации, сообщила «Национальная служба новостей».