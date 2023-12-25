Общество 25 декабря 2023, 13:45 Психолог Иванова посоветовала подводить итоги чаще раза в год, чтобы не грустить после праздников

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Чтобы не испытывать психологического похмелья после Нового года и других праздников, нужно чаще смотреть на свою жизнь с позиции наблюдателя. Об этом рассказала «ФедералПресс» психолог-сексолог Екатерина Иванова.

По ее словам, люди подводят в конце года итоги, загадывают желания под бой курантов, а потом просыпаются 1 января и чувствуют разочарование. Потому что жизнь никак за сутки не изменилась. Психолог добавила, что в период праздников обостряются чувства. Поэтому это лучшее время посмотреть на свою жизнь со стороны.

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«Там, где озарение, там есть приобретение: я больше так не хочу и надо что-то менять. Но есть и потеря: я так много потратил на это времени, сил, себя и так далее. Потерю придется отгоревать», — отметила психолог.

Также она посоветовала подводить итоги хотя бы несколько раз в год, а не только перед праздником.

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