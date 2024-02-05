Общество 05 февраля 2024, 13:54 Психолог Иванова посоветовала отказаться от абонементов в спорт-клуб в качестве подарков на 14 февраля

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Чтобы 14 февраля не закончился слезами и скандалом, нужно правильно выбрать подарок для второй половины. Психолог Елена Иванова перечислила самые провальные варианты, передала «Вечерняя Москва».

Она рассказала, что не стоит вручать девушке неромантичные подарки. Например, она вряд ли образуется набору сковородок или кастрюль. Также под запретом абонементы в фитнес-залы или к косметологу.

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«Девушка любой комплекции, даже с самой идеальной фигурой, расценит абонемент в фитнес-клуб как оскорбление. А намек на косметолога вряд ли порадует вашу прекрасную половинку», — заявила психолог.

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