Общество 02 декабря 2022, 12:31 Психолог Иванова перечислила главные «маркеры» токсичных отношений Психолог Иванова: частые оскорбления являются признаком токсичных отношений

Читать 360tv в

Психолог Ирина Иванова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что первым признаком токсичных отношений являются оскорбления.

В паре, где также присутствуют саркастические высказывания, критика, контроль и недостижимые требования, можно говорить о токсичных отношениях.

Реклама

«В основном между партнерами, которые состоят в токсичных отношениях, отсутствует диалог», — процитировала Neva.Today специалиста.

Реклама

Человек, который сможет сконцентрироваться на собственной устойчивости в жизни, без проблем выйдет из токсичных отношений, резюмировала Иванова.