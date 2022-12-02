02 декабря 2022, 12:31
Психолог Иванова перечислила главные «маркеры» токсичных отношений
Психолог Иванова: частые оскорбления являются признаком токсичных отношений
Психолог Ирина Иванова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что первым признаком токсичных отношений являются оскорбления.
В паре, где также присутствуют саркастические высказывания, критика, контроль и недостижимые требования, можно говорить о токсичных отношениях.
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«В основном между партнерами, которые состоят в токсичных отношениях, отсутствует диалог», — процитировала Neva.Today специалиста.
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Человек, который сможет сконцентрироваться на собственной устойчивости в жизни, без проблем выйдет из токсичных отношений, резюмировала Иванова.
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