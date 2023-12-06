Общество 06 декабря 2023, 12:38 Психолог Иванова: неправильное распределение ресурсов приводит к бедности

Читать 360tv в

Очень важно искать баланс и правильно распределять собственные ресурсы, в противном случае человек столкнется с бедностью. Об этом сообщила психолог Наталья Иванова сайту «Страсти».

По словам специалиста, не стоит вкладывать все свои ресурсы в кратковременную гонку за деньгами. Старания хоть и могут принести финансовый успех, но результат в большинстве случаев будет непродолжительным.

Реклама

Кроме того, к бедности приводят стремление к успеху без анализа причин и ошибок, перекладывание ответственности и желание на всем экономить, сообщил сайт kp.ru.