07 сентября 2023, 15:18
Психолог Иванова: измерение любви в денежном эквиваленте цинично только на первый взгляд
Измерение любви в браке с точки зрения денег цинично лишь на первый взгляд. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила психолог Екатерина Иванова.
Как заметила специалист, любой человек в паре обменивает на деньги свои жизненные силы, время, физическую или интеллектуальную энергию.
Реклама
Измерение отношений «в деньгах», на самом деле, имеет под собой веские основания, добавила психолог.
Отношения
психология
Реклама
Реклама