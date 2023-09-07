Общество 07 сентября 2023, 15:18 Психолог Иванова: измерение любви в денежном эквиваленте цинично только на первый взгляд

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Измерение любви в браке с точки зрения денег цинично лишь на первый взгляд. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила психолог Екатерина Иванова.

Как заметила специалист, любой человек в паре обменивает на деньги свои жизненные силы, время, физическую или интеллектуальную энергию.

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Измерение отношений «в деньгах», на самом деле, имеет под собой веские основания, добавила психолог.