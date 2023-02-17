Общество 17 февраля 2023, 14:09 Психолог Иванова: чаще всего татуировки делают люди с большими амбициями

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Психолог Екатерина Иванова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, по каким причинам люди набивают татуировки. По статистике, буквально каждый пятый имеет на теле надпись или изображение, нанесенные красками на кожу.

Как заметила специалист, татуировки часто делают амбициозные люди.

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«Согласно статистике, чаще всего татуировки делают люди с большими амбициями. Рисунки на теле позволяют им компенсировать недостаток знания о себе», — сообщила Иванова.

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Некоторые люди с помощью рисунков хотят выстроить барьер между собой и внешним миром, а другие пытаются с помощью изображений изменить отношение к себе со стороны окружающих.