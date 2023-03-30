Общество 30 марта 2023, 15:36 Психолог Иван Карнаух объяснил, почему 20% россиян не проходят испытательный срок

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В России каждый пятый соискатель не проходит испытательный срок при приеме на новую работу. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter.

Как рассказал психолог Иван Карнаух, многие люди терпят неудачу, потому что неправильно настраивают себя на новую работу. Как правило, такое случается с теми, кто ищет идеальное место. Причем речь идет даже не об обязанностях и зарплате, а о комфортных отношениях в коллективе и отсутствию конфликтов.

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«Рекомендую таким соискателям строже взглянуть на себя, понять причины своей „неуживчивости“ и научиться конструктивно решать любые конфликтные ситуации», — сказал Иван Карнаух.

Он также посоветовал не торопиться менять свою текущую работу. Даже если она не нравится, ее можно использовать в качестве полигона для отработки навыков.

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