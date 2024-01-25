Общество 25 января 2024, 13:24 Психолог Истомина: сериалы помогут снизить уровень тревоги у студентов в период сессии

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Просмотр любимого сериала снизит уровень тревожности у студентов и поможет избавиться от навязчивых мыслей в период сессии. Об этом сообщила психолог Луиза Истомина в беседе с Life.

По словам специалиста, вывести из организма гормоны стресса также помогут занятия спортом и прогулки. Кроме того, чередовать подготовку к экзаменам и зачетам можно со встречами с друзьями и чтением любимой книги.

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«Если все внимание сосредоточено на тревоге, мозг занят только мыслями о возможном провале. Попробуйте отвлечься: это снизит интенсивность беспокойства, вернуться к занятиям после серии любимого сериала будет проще», — отметила психолог.