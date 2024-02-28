Общество 28 февраля 2024, 16:59 Психолог Исраелян: в фильме «Дневник Бриджит Джонс» еда для героини служит утешением и удовлетворением

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Руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в беседе с изданием Life объяснила связь еды и эмоций на примере фильма «Дневник Бриджит Джонс».

По словам специалиста, еда служит главной героине способом утешения и удовлетворения эмоциональных потребностей. Бриджит пытается «заесть» стресс и одиночество, тем самым заполнив пустоту в душе.

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Исраелян также указала на желание героини использовать диеты для управления весом и внешним видом. Однако ей трудно держаться правил из-за недостатка дисциплины. От этого она испытывает разочарование.

«Физическая активность, медитации или хобби помогают обратить внимание на заботу о себе в целом, а не только о внешнем виде и питании», — сообщила психолог.