Общество 04 июля 2023, 17:02 Психолог Исраелян порекомендовала перед отпуском записать список занятий, которые помогут наполнить энергией

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Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в разговоре с изданием Life посоветовала россиянам, запланировавшим отпуск, записать список занятий, которые помогут отдохнуть и наполниться энергией.

Специалист отметила, что в списке может быть что угодно: от крепкого ночного сна или встречи с друзьями. Цель такого списка именно в том, чтобы не ограничивать себя в чем-то, а дать волю воображению.

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Также психолог указала на то, что отдых должен состоять из пассивного и активного. Часть дня можно провести перед телевизором, а вторую — заняться покупками или поиграть в настольную игру.