Общество 04 апреля 2023, 13:08 Психолог Ирина Ульянова дала женщинам советы, как пережить диагноз «бесплодие»

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Диагноз «бесплодие» часто становится ударом для пар, но в большей части он бьет именно по женщинам. Об этом сайту «Дни.ру» рассказала практикующий психолог Ирина Ульянова.

По ее словам, это не приговор. Главное правильно пережить новость и не винить себя. Начать стоит с разговора с партнером, в котором пара решит, готова ли быть вместе при отсутствии детей.

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Следующий шаг — решить, как можно закрыть потребность в проявлении родительских чувств. Здесь есть несколько вариантов. От приемного ребенка и участия в жизни крестников, племянников до заведения питомца, о котором нужно будет заботиться.

Еще один важные момент — многие люди вопроинимают ребенка как возможность оставить продолжение после себя и свое наследие. Но для этого есть и другие способы.

«Подумайте о том, как вы можете раскрыть свои способности и свой жизненный потенциал, чтобы с уверенностью сказать: „Я живу не зря“. Может быть, вы сумеете написать великую книгу или создать благотворительный фонд, который будет помогать нуждающимся людям», — отметила Ирина Ульянова.

Наконец, она посоветовала не откладывать все то, что люди часто собираются сделать после рождения ребенка.

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