Общество 10 января 2023, 15:24 Психолог Ирина Таранова рассказала, как реагировать на детские манипуляции freepik

Читать 360tv в

Дети часто воспринимают отказ или запрет родителя в штыки и в ответ пытаются манипулировать, в такой ситуации важно повести себя правильно. Об этом «Известиям» рассказала психолог Ирина Таранова.

По ее словам, для детей запрет может восприниматься катастрофой. И манипуляция, зачастую неосознанная, — это попытка распределить роли и установить, кто главный. И от реакции родителей зависит, как дальше будут выстраиваться отношения.

Реклама

Ирина Таранова считает, что нет универсального совета. Для каждого конкретного случая реакция будет индивидуальная. Главное придерживаться золотой середины.

Реклама

«Но это не что-то спонтанное и неожиданное, есть определенный путь, который ребенок прошел во взаимодействии с родителями и в своем развитии, что проявляется при столкновении с триггером в виде запрета, который ребенком воспринимается как катастрофический», — рассказала психолог.

Она также отметила, что родители должны все время быть внимательными к ребенку на разных этапах взросления. Следить за его изменениями и выстраивать отношения в соответствии с ними.