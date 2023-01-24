Общество 24 января 2023, 13:37 Психолог Ирина Леонова рассказала, в каких случаях женщина может заплатить за мужчину

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Женщина может брать на себя ряд расходов и оплачивать некоторые счета, но с учетом ряда моментов. Об этом News.ru рассказала психолог Ирина Леонова.

По ее словам, разделить роли и решить все финансовые вопросы стоит до свадьбы или начала совместной жизни. Как отметило ИА Nation News, по мнению психолога, женщина может платить за мужчину, если он оказался в трудном положении.

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«Правда, долго заниматься содержанием всего и всех тоже не рекомендую, вы рискуете поменяться местами и стать „мужиком“ в паре, даже при наличии явных гендерных различий», — сказала Ирина Леонова.

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Также психолог подчеркнула, что через полгода бездействия мужчины стоит начать бить тревогу. А также не будет лишним собрать какую-то сумму в качестве подушки безопасности.