Общество 06 февраля 2023, 17:30 Психолог Ирина Леонова объяснила, почему люди ревнуют freepik

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Ревность разрушает множество отношений, но ее причины лежат, как правило, в детстве. Об этом News.ru рассказала психолог Ирина Леонова.

По ее словам, обычно ревнуют те, кого в детском возрасте недолюбили. Также среди причин может быть пережитое насилие. Еще женщины нередко ревнуют из-за боязни потерять какую-то уверенность. Например, если мужчины обеспечивает финансово, а она боится лишиться каких-то благ. Также речь может идти и об эмоциональной зависимости. Женщина не хочет потерять чувство комфорта и защищенности, которое испытывает, находясь в паре.

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«Причины ревности — недолюбленность в детстве, пережитый акт насилия, генетическая предрасположенность, высокий уровень тревожности, психотравмы из детства», — сказала Ирина Леонова.

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Кроме того, по словам психолога, ревность свидетельствует о неуверенности в себе. Потому что самодостаточный человек не будет испытывать болезненного чувства собственничества.