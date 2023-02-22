Общество 22 февраля 2023, 17:15 Психолог Ирина Леонова назвала частую причину разводов

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Зачастую главной причиной непонимания между супругами, которое приводит к разводу, является эгоизм. Об этом News.ru расскзаала психолог Ирина Леонова.

Почти половина всех разводов приходится на первые четыре года брака. Не все переживают процесс притирки, когда излишняя эмоциональность приводит к ссорам.

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Как отметил «МК в Питере», психолог советует достичь гармонии в себе, чтобы сохранить брак. Если человек находится в согласии с собой, то ему будет проще принять недостатки другого человека.

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