Общество 23 декабря 2022, 15:37 Психолог Ионычева посоветовала выбирать подарки с учетом языков любви

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Психолог Марина Ионычева рассказала, как подобрать подарок близкому человеку. Для этого надо учитывать его язык любви, уточнил сайт «Слово и Дело».

«Можно ориентироваться на так называемую теорию языков любви Гэри Чепмена», — пояснила эксперт.

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Например, если у человека язык любви — прикосновения, можно подарить ему сеанс массажа. А если время — подойдет какое-то совместное занятие: мастер-класс или тому подобное, уточнило ИА Nation News.

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Ионычева отметила, что хорошей помощью при выборе подарка являются вишлисты. Для этого надо попросить человека составить списк вещей, которые он хочет, но до сих пор не купил.