Психолог: интернет-зависимость опасна для одиноких людей

«Я бы в зону риска поставил две категории людей. Первая — это одинокие люди. И это одиночество они сублимируют в интернет. То есть 500 друзей в соцсетях создают иллюзию, что человек не одинок. И вторая категория — это люди, у которых проблемы с самоидентификацией. И туда я бы отнес подростков», — уточнил Саркисян.

По словам эксперта, интернет — это лишь инструмент для человека. Пользователь должен самостоятельно определить цель его использования. Психолог отметил, что избежать интернет-зависимости можно лишь при помощи самодисциплины.