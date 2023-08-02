Общество 02 августа 2023, 00:46 Психолог Иневская рассказала, что женщина может изменять из-за отсутствия помощи в декрете

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Клинический психолог Олеся Иневская в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, что иногда замужние женщины могут пойти на измену, если их вторая половина не помогает с ребенком.

Совершая подобный шаг, женщина пытается хоть как-то расслабиться и переключить внимание с домашней рутины, написали «Дни.ру».

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Еще одной распространенной причиной женских измен является недосказанность в отношениях, когда один из партнеров не слишком откровенный. Поиски любовников являются итогом отсутствия доверительных разговоров.