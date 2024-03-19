Общество 19 марта 2024, 14:47 Психолог Иневская рассказала, что постоянная критика со стороны партнера говорит о грядущем расставании

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Есть несколько признаков, которые говорят о том, что отношения подходят к концу. Об этом Life рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

Она объяснила, что тревожными звонками будет отдаление партнера. Если он не идет на контакт, уклоняется от интимной близости и раздражается на попытки наладить отношения, скорее всего, речь идет о грядущем расставании. Кроме того, сигналом того, что возлюбленный готовится уйти будет и постоянная критика.

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«Любое ваше действие или слово вдруг стало поводом для критики. Вашему партнеру теперь не нравится практически всё в вас: как вы выглядите и что вы делаете», — отметила психолог.

Она посоветовала при перечисленных признаках вызвать партнера на откровенный разговор и принять совместное решение.

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