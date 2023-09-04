Общество 04 сентября 2023, 15:20 Психолог Иневская: к изменам склонны люди, пережившие драму в семье

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Причины большинства измен кроются в неправильной поведенческой модели, воспринятой человеком в родительской семье. Об этом сообщила клинический психолог Олеся Иневская Пятому каналу.

По словам специалиста, люди, пережившие драму в семье, зачастую не могут грамотно выстроить отношения со второй половинкой. К травмирующим событиям могут относиться домашнее насилие или пагубные привычки родителей.

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Психолог отметила, что человек с серьезными детскими травмами боится испытывать привязанность к кому-либо, из-за чего испытывает постоянное желание убежать в другие отношения.