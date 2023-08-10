Общество 10 августа 2023, 11:13 Психолог Иневская: аккаунты на сайтах знакомств чаще всего заводят, когда в семье происходят кризисные моменты

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Очень часто один из партнеров регистрируется в приложениях для знакомств в тот момент, когда в его семье наступает определенный кризис. Об этом рассказала клинический психолог Олеся Иневская Пятому каналу.

По словам специалиста, причиной пользования сайтами знакомств является пассивная агрессия. Человек злится на партнера и начинает выражать свои эмоции в подобных приложениях.

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Кроме того, в виртуальный мир зачастую погружаются те люди, которые осознают неразрешенность важных проблем в своих реальных отношениях, сообщили «Дни.ру».