Общество 25 января 2024, 19:05 Психолог Игонина: сохранение привычного образа жизни поможет сдать сессию без стресса

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Для большинства студентов сессия — важное и сложное испытание, которое сопровождается сильными эмоциональными потрясениями. Как пережить этот период без стресса, рассказала психолог Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.

По ее словам, важно постараться сохранить привычный образ жизни. Резкая смена режима дня и отсутствие отдыха способны усугубить неприятное состояние.

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Эксперт также посоветовала настраиваться на позитивный результат, используя фразы «Я готов» или «Все будет хорошо». О форс-мажорах лучше вообще не думать, добавил MK.RU.