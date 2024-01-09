Общество 09 января 2024, 17:50 Психолог Игонина: серьезный стресс от выхода на работу сигнализирует о сильной усталости

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Появление серьезного стресса от выхода на работу после затяжных январских праздников указывает на сильную усталость. Об этом сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, также симптомами усталости станут физический дискомфорт, сонливость, отсутствие аппетита и нежелание активничать. Не стоит корить себя за забытые за время отдыха дела, следует постараться мысленно успокоиться.

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Тем, кто испытывает серьезный стресс от выхода на работу, психолог посоветовала взять дополнительный отпуск. Скорее всего, человеку было недостаточно праздничных дней для полноценного отдыха и восстановления, сообщил RT.