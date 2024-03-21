Общество 21 марта 2024, 14:34 Психолог Игонина рассказала, что умение просить о помощи говорит о зрелости личности

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Только зрелый человек, трезво оценивающий свои возможности, не стесняется просить о помощи и умеет ее принимать. Об этом РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Она объяснила, что для многих попросить другого о чем-то — это значит расписаться в своей беспомощности. Часто комплекс идет из детства, когда родители на обращения ребенка, который не мог что-то сделать сам, отвечали: «Ты что, маленький?».

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«Важно принять, что детство осталось в прошлом, а умение договариваться о помощи и принимать ее — это не про „быть маленьким и слабым“, а про понимание своих потребностей и личностную зрелость, являющуюся прерогативой исключительно взрослого человека», — подчеркнула психолог.

Как добавил «МК в Питере», также многие не умеют принимать помощь, потому что не хотят ходить в должниках. Но такая установка тоже неверна, потому что желание сделать что-то хорошее для другого — это добровольный порыв.

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