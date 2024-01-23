Общество 23 января 2024, 12:04 Психолог Игонина рассказала, что у каждого человека есть свои причины в трудностях расставания со старыми вещами

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что любой человек может испытывать трудности расставания со старыми вещами. У каждого сильно различаются причины, по которым копятся вещи.

Кто-то таким образом вспоминает о близких людях, кто-то — о лучших временах в прошлом. Для некоторых людей вещи — это своеобразный символ благополучия, «наполненности» квартиры и души.

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«Порой те смыслы, которые вкладывались при приобретении различных вещей, со временем теряют свою актуальность. И тогда крайне важно освободить место для нового — и на полках, и в жизни», — сказала эксперт.