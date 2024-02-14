14 февраля 2024, 13:22
Психолог Игонина рассказала, что поцелуи способны повысить самооценку
Роль поцелуев часто недооценивают, а они снижают стресс и позволяют поднять самооценку. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
Она объяснила, что поцелуй с любимым человеком — не только приятный, но и полезный процесс. Он способствует выработке гормонов радости и счастья и улучшает общее самочувствие. При таком тесном контакте человек испытывает большой спектр приятных эмоций, вплоть до эйфории.
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«Такое эмоциональное разнообразие улучшает настроение, снижает интенсивность негативных переживаний и позитивно сказывается на самооценке», — подчеркнула психолог.
Психология
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