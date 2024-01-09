Общество 09 января 2024, 10:50 Психолог Игонина рассказала, что для поддержания бодрости в офисе достаточно пятиминутной разминки

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с журналистами РИАМО рассказала, что поддержать чувство бодрости во время работы в офисе поможет обычная пятиминутная разминка.

По ее словам, также можно сделать небольшую зарядку для глаз и выполнить дыхательные упражнения. Небольшая прогулка в обеденный перерыв или после работы поможет привести мысли в порядок.

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«Можно выйти на улицу за порцией кислорода днем, а вечером посетить парк или сквер неподалеку от дома — это позволит привести в порядок мысли и обеспечит хорошее настроение», — добавила специалист.