Общество 21 марта 2024, 18:30 Психолог Игонина: поставленные цели наполняют жизнь смыслом и счастьем

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, почему важно ставить цели. Такие планы наполняют жизнь смыслом и счастьем, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

«Ощущение достигнутого результата подчас менее яркое, чем его предвкушение», — пояснила специалист.

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По ее словам, путь, пройденный ради осуществления мечты, делает победу более значимой и приятной. Возможность устанавливать задачи — настоящая ценность для человека, добавил «Крым 24».