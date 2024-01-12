Общество 12 января 2024, 11:22 Психолог Игонина посоветовала сопровождать слова благодарности улыбкой

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Специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина посоветовала улыбаться, говоря «спасибо». Такой подход поможет преодолеть внутренние барьеры, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, улыбка позволяет наделить события радостным контекстом.

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«Так мы будем приучать мозг к тому, что происходящее воспринимается положительно», — пояснила психолог.

Она также рекомендовала чаще использовать практику благодарности. Слово «спасибо» демонстрирует внимание и уважение, добавил сайт kp.ru.