Общество 16 декабря 2022, 22:21 Психолог Идзиковский рассказал, куда уходит новогоднее настроение во взрослом возрасте Психолог Идзиковский: взрослые люди часто сильно устают перед Новым годом

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал, почему с возрастом пропадает новогоднее настроение. Об этом сообщило «Радио 1».

Это связано с тем, что к концу года часто приходится закрывать большое количество задач на работе. По этой причине к празднику у многих уже не остается сил, уточнило ИА Nation News. Идзиковский посоветовал не планировать ничего грандиозного, чтобы не устать еще сильнее.

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«Отличный вариант — это просто потусить с друзьями или семьей. Необязательно специально заморачиваться», — уточнил он.

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