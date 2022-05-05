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    05 мая 2022, 18:17

    Психолог Идзиковский призвал не жертвовать собой ради помощи наркозависимым родственникам

    Полина Гребенщикова

    Не нужно «класть жизнь» на помощь наркозависимым родственникам, если человеку не получилось помочь несколько раз, стоит оставить попытки. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал психолог Евгений Идзиковский.

    «Ключевая мысль вам в помощь — это другой человек. Не вы. Если вы чувствуете вашу ответственность, обязанность помочь, выдернуть человека, можете попробовать. Один, максимум два раза. Дальше займитесь своими делами. Иначе это превращается в созависимость», — сказал психолог.

    По мнению специалиста, нужно понять, что чужая жизнь — не ваша вина и ответственность, а только этого человека. Поддерживать человека стоит в том случае, если он сам готов бороться со своей проблемой, если же его все устраивает, пытаться помочь ему бесполезно, считает Идзиковский.