Психолог Идзиковский призвал не жертвовать собой ради помощи наркозависимым родственникам

Не нужно «класть жизнь» на помощь наркозависимым родственникам, если человеку не получилось помочь несколько раз, стоит оставить попытки. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал психолог Евгений Идзиковский.

«Ключевая мысль вам в помощь — это другой человек. Не вы. Если вы чувствуете вашу ответственность, обязанность помочь, выдернуть человека, можете попробовать. Один, максимум два раза. Дальше займитесь своими делами. Иначе это превращается в созависимость», — сказал психолог.

По мнению специалиста, нужно понять, что чужая жизнь — не ваша вина и ответственность, а только этого человека. Поддерживать человека стоит в том случае, если он сам готов бороться со своей проблемой, если же его все устраивает, пытаться помочь ему бесполезно, считает Идзиковский.