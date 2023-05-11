Общество 11 мая 2023, 15:44 Психолог Идзиковский предупредил, что зацикленность на чистоте может говорить о психическом расстройстве

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Чрезмерная склонность к чистоте часто говорит об определенных психических нарушениях. Об этом Life рассказал психолог Евгений Идзиковский.

По его словам, излишняя зацикленность на порядке должна вызывать тревогу. Например, о проблемах свидетельствует кристальная чистота, из-за которой создается впечатление нежилого помещения. Должна насторожить маниакальная склонность выстраивать книги в четком порядке.

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«Квартира может быть аномально чистой и аккуратной. Все предметы находятся в идеальном порядке, а поверхности сверкают от чистоты. Все вещи могут быть аккуратно уложены и выставлены в строго определённом порядке», — объяснил психолог.

Он добавил, что также нужно обратить внимание на то, есть ли в квартире фото и милые безделушки. Если нет, то человек не хочет испытывать эмоции и сторонится привязанности.

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