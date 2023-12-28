Общество 28 декабря 2023, 12:26 Психолог Идзиковский посоветовал выбирать самую важную и достижимую цель на новый год

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Многие под бой курантов загадывают желание относительно собственной трансформации. При решении данной проблемы не стоит полагаться на высшие силы, заявил психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, когда человек перекладывает ответственность, ему тяжелее добиться результатов. В связи с этим специалист посоветовал выбирать самую важную и достижимую цель, которая принесет вдохновение, передала «Вечерняя Москва».