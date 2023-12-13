Общество 13 декабря 2023, 13:05 Психолог Идзиковский посоветовал разнообразить время в пути на работу, чтобы не впасть в депрессию

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Долгая дорога до работы способна спровоцировать появление депрессии, развитие ожирения и алкоголизма. Как избежать неприятных последствий, рассказал психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1».

По его словам, негативно влияет на психическое состояние не только время в пути, но и количество когнитивной нагрузки.

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«Если вы едете без пересадок — это одно, если вам нужно несколько пересадок — это другое. <…> Дорога сама по себе копит стресс», — пояснил специалист.

Направляясь на работу, необходимо занять себя чем-то интересным и полезным, посоветовал психолог. Благодаря этому не возникнет ощущение впустую потраченного времени. Идзиковский предложил поработать на ноутбуке, добавил «ФедералПресс».