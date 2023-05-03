Общество 03 мая 2023, 16:43 Психолог Идзиковский посоветовал глубоко дышать, чтобы сохранить самообладание на ЕГЭ

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Период экзаменов — очень сложное время для школьников, когда есть риск забыть от волнения даже простейшие вещи. Как сохранить холодный рассудок и не потерять самообладание News.ru рассказал психолог Евгений Идзиковский.

В первую очередь, он рекомендовал настроиться на ЕГЭ. Адекватно оценить свои возможности, не сравнивать себя с другими и не страдать от излишнего перфекционизма.

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«Верьте в свои способности, мыслите о себе как об успешном ученике, который готов к сдаче экзамена. Так вы не потеряете самообладание. Если вы начинаете чувствовать напряжение и тревогу, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это уменьшит стресс и улучшит кислородное питание мозга», — сказал Евгений Идзиковский.

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