Психолог Идзиковский дал совет людям, которые отмечают Новый год в одиночестве

Психолог Евгений Идзиковский дал совет людям, которым не с кем встретить Новый год. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным NEWS.ru, он рассказал, что можно познакомиться с такими же людьми в интернете и встретиться, либо отпраздновать онлайн. Он добавил, что в маленьких городах люди часто собираются на центральной площади.

«Можно и самому организовать всех, выйти в тот же торговый центр, например. В небольших городах люди часто в полночь выходят на площади все вместе отмечать», — подчеркнул эксперт.