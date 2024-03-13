Общество 13 марта 2024, 17:30 Психолог Храмова посоветовала сделать домашнюю песочницу для ребенка с помощью крупы

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Многие дети любят летом играть в песочнице, однако зимой такая возможность отсутствует. В связи с этим педагог-психолог Елена Храмова посоветовала родителям организовать аналогичную забаву дома с помощью крупы, рассказало РИАМО.

Если же ребенок получает удовольствие от взаимодействия со снегом, то стоит предложить ему игры со льдом, добавила эксперт. Как сообщило СМИ, в таком случае необходимо заморозить воду с добавлением пищевого красителя.