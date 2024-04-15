Общество 15 апреля 2024, 14:24 Психолог Хорс: прогулки и спорт помогут отличить депрессию от плохого настроения

Читать 360tv в

Практикующий психолог и писатель Михаил Хорс рассказал, как отличить плохое настроение от депрессии. Грусть больше месяца — признак ментального расстройства, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, при ухудшении эмоционального фона помогают прогулки в парке или занятия спортом. Если эффекта нет, велика вероятность депрессии.

Реклама

Хорс также добавил, что быстро выйти из такого состояния не получится. Признание данного факта — шаг на пути к выздоровлению.