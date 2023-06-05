Общество 05 июня 2023, 19:06 Психолог Хорс назвал самым опасным контентом для детей короткие видео с котятами

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Самым опасным контентом для детей в интернете является тот, что дает сильные эмоции, но при этом не требует никаких усилий. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук, писатель, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» Михаил Хорс.

В частности, он привел в пример короткие ролики с милыми животными или, напротив, что-то отвратительное и ужасное. Оба варианта вызывают у зрителя, особенно у ребенка, сильные эмоции.

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«Эмоциональный контент без трудозатрат — это почти наркотик. Там все тоже самое, что с тяжелыми наркотиками, те же самые центры задействованы, те же самые дофаминовые механизмы участвуют. Та же самая „дофаминовая яма“ наблюдается. Когда мы забираем этот контент, человек начинает чувствовать себя дискомфортно, ломка начинается», — предостерег врач.

Он добавил, что не нужно забирать у ребенка смартфон, но важно контролировать, что он там смотрит.

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