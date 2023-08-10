10 августа 2023, 15:57
Психолог Хорс: на удочку мошенников при сделках с недвижимостью чаще всего попадают пожилые и одинокие люди
Жертвами мошеннических схем при оформлении сделок с недвижимостью чаще всего становятся пожилые и одинокие люди. Об этом рассказал практикующий психолог Михаил Хорс в беседе с РИА «Новости».
По словам специалиста, также на удочку аферистов часто попадаются инвалиды и люди с зависимостями и психическими заболеваниями. Реже всего жертвами злоумышленников становятся уверенные в себе люди, которым не свойственно терять контроль.
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Психолог порекомендовал проводить все сделки с недвижимостью в присутствии нотариуса и тщательно проверять документы, сообщили «Дни.ру».
Мошенничество
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