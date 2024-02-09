Общество 09 февраля 2024, 14:51 Психолог Хорс: «экотеррористам», портящим произведения искусства, присущ фанатизм

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Так называемые экотеррористы портят произведения искусства, одновременно продвигая тему заботы об окружающей среде. Им присущ фанатизм, сообщил психолог Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, такие люди следуют максиме «природа — важна, остальное — неважно». Подобный взгляд на жизнь считается довольно инфантильным. При этом фанатизм присущ не только сторонникам экологии.

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«Например, ряд болельщиков „Спартака“ считают ценной только эту команду, а остальные для нее не существуют. То же самое и с ярыми приверженцами той или иной религии», — отметил Хорс.

Психолог подчеркнул, что подобными крайностями живут только «личностно не взрослые люди».